Presidente de la RFEF dice que "no sería explicable" que España no albergase la final

"Debe de estar fuera de cualquier duda, pero hay que trabajarlo, porque Marruecos está haciendo su trabajo y de qué manera", puntualizó durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en un hotel de Madrid.

Respecto a Valencia, insistió en que con su nuevo estadio, con capacidad para unos 70.000 espectadores, "tiene que estar dentro de las posibles sedes del Mundial" y expresó su confianza en que "como gallego de bien", Galicia tenga "quizá no una, posiblemente dos" sedes en el Mundial de 2030, en alusión a A Coruña y Vigo, aunque reiteró que es una decisión que finalmente corresponderá tomar a la FIFA.

"Pero eso afecta única y exclusivamente a dos partes: a que las ciudades cumplan con sus compromisos y a que FIFA también lo decida", incidió.

Louzán se mostró convencido de que el Mundial de 2030 puede ser un evento que "permita a España relanzarse de nuevo y dejar aparte la ideología y los sectarismos, que no conducen a nada".

Por ello, para que sea un éxito, demandó a todos los actores implicados "estar a la altura y unidos" porque si se aprovecha la oportunidad, "los españoles lo van a agradecer".

Respecto a la incidencia que pueda tener en el Mundial la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de avalar la paralización de las obras en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu para construir dos aparcamientos subterráneos y un túnel con el respaldo del Ayuntamiento de la capital, el presidente de la RFEF confió en que pueda haber una solución consensuada.

"Hay que dialogar mucho y escuchar mucho para poder llegar a acuerdos. Todo lo que sea la mejora de las infraestructuras viene bien a cualquier país y estadio. Con el diálogo se llega a muchos sitios. A ver qué pasa en los próximos meses", apuntó.