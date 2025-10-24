Carreras, el ‘anti-Lamine’ a prueba de nuevo

Una negociación que se alargó más de lo que el club esperaba. La idea era contar con él durante el Mundial de Clubes, pero el Benfica no cedió y la operación se cerró tras el torneo, previo pago de unos 50 millones de euros por parte del Real Madrid.

Y en su presentación, en su vuelta a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en la que se formó de 2017 a 2020, la actuación de Carreras ante Lamine del 21 de enero tuvo un papel destacado en el vídeo que emitió el club de los grandes momentos del futbolista.

El conjunto blanco incluyó varios cortes de jugadas durante aquel partido ante el FC Barcelona, en el que el lateral izquierdo firmó una asistencia, y de sus duelos ganados contra Lamine. Y este domingo, más de nueve meses después, volverán a tener el reto de ‘secar’ al ‘10’ azulgrana.

En total fueron tres enfrentamientos la pasada temporada entre Benfica y FC Barcelona. De ellos, en dos pudo jugar Carreras y Lamine se fue sin marcar ni asistir; además, en el duelo de enero, Lamine solo pudo completar dos regates. Y en el tercer enfrentamiento, Carreras no pudo jugar por acumulación de tarjetas y Lamine marcó.

Gol como el que logró en su estreno en LaLiga EA Sports, precisamente, ante Álvaro Carreras. Un 2-2 justo antes del parón de selecciones que le sirvió, con su doblete, a Bryan Zaragoza para ganarse la llamada de la absoluta… en lugar de un Lamine que causó baja en dicho parón de octubre de 2023 justo después de marcar su primer tanto en Liga, ante Carreras.

Desde aquel octubre de 2023, la trayectoria de Álvaro Carreras ha sufrido un crecimiento fulgurante. Temporada y media en el Benfica y fichaje por el Real Madrid, donde se ha convertido, desde su primer día, en el lateral izquierdo indiscutible en el nuevo proyecto de Xabi Alonso. De hecho, es el tercer futbolista de campo en minutos totales, solo por detrás de Mbappé y Tchouaméni.

Una de las constantes en el once titular del técnico que, salvo contratiempo de última hora, volverá a serlo el domingo en un clásico en el que Lamine Yamal, en buen estado de forma tras asistir contra el Girona y marcar ante Olympiacos, será la gran amenaza del FC Barcelona.

Un Lamine que suma ya siete clásicos. Los tres primeros, en la temporada 2023-2024, los perdió y no aportó de cara al gol. Sin embargo, la pasada campaña, fue protagonista.

17 goles del FC Barcelona al Real Madrid y cuatro victorias. Pleno en la temporada. Con un Lamine destacado en todas ellas. Anotó un gol en tres clásicos y en el que no vio portería dio dos asistencias.

Necesita el Real Madrid mayor solidez defensiva que la pasada temporada si quiere hacerse con la victoria en el clásico, y en el duelo Carreras-Lamine estará parte de la clave en el estreno de Xabi Alonso como entrenador en un clásico.

Llega también Carreras en buen nivel defensivo para asumir el reto. Según datos de Squawka, el lateral izquierdo se convirtió el pasado miércoles ante la Juventus de Turín en el futbolista con más pleno de duelos ganados en las últimas diez temporadas de la Liga de Campeones: 11 ganados de 11 disputados.

Además, hizo pleno en entradas con éxito -cuatro de cuatro- no hizo ninguna falta y no fue regateado por ningún jugador del equipo italiano.

Carreras, el ‘anti-Lamine’ se pone a prueba de nuevo este domingo en el Santiago Bernabéu.