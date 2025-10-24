El Burgos CF quiere confirmar su buen momento ante la Real Sociedad B

Ramis ha valorado el estado general del equipo y ha confirmado que, salvo Chapela, que “ha dado un pequeño paso atrás en su recuperación”, el resto de jugadores estarán disponibles.

“Marcelo y Mollejo ya entrenaron con el grupo y decidiremos si están listos para aportar al equipo”, ha indicado el entrenador.

El técnico blanquinegro ha destacado que la victoria ante el Cádiz fue “reflejo de la competitividad del equipo y su capacidad para mirar de tú a tú a cualquier rival” y, en su opinión, el grupo “ha venido haciendo las cosas bien y era cuestión de insistir y persistir”, subrayando que los tres puntos logrados en tierras andaluzas deben servir “para seguir ganando confianza y consolidar el proceso de mejora”.

Sobre el rival, el entrenador del Burgos CF ha advertido del potencial de la Real Sociedad B, “un equipo muy físico, con mucha intensidad y talento".

"Sus jugadores están enfocados en crecer para llegar al primer equipo, y eso les hace peligrosos. No tienen la presión clasificatoria de otros equipos, y si no estamos a nuestro mejor nivel, nos pueden complicar la tarde”, ha resumido.

Mientras, la Real Sociedad B llega descansada al choque frente al Burgos, al no disputar la pasada jornada por un virus gastrointestinal que afectó a la plantilla de la SD Huesca, el rival que iba a visitar Anoeta, y que al final lo hará el 5 de noviembre.

En lo clasificatorio, los de Jon Ansotegi están en puestos de descenso con 9 puntos, pero resulta engañoso al tener un partido menos que el resto.

Aún así, el encuentro en El Plantío se plantea como un reto complicadísimo al no haber sumado todavía ningún punto lejos de Anoeta.

Los resultados en casa son mejores, ya que la Real siguen invicta en el feudo txuri urdin, pero, fuera los números, no han sido nada buenos. El último encuentro como visitante del Sanse finalizó con un contundente 5-2 a favor del Granada, y los cinco tantos locales fueron en la primera mitad.

Por ello, los potrillos tienen como objetivos redimirse de lo que sucedió en el Nuevo Los Cármenes y sacar los primeros puntos de la temporada lejos de San Sebastián.

Para el encuentro, Ansotegi no podrá contar con un Álex Lebarbier que tendrá que pasar por el quirófano al romperse el menisco interno de la rodilla.

En cuanto al once, todo hace indicar que dará continuidad a los mismos futbolistas que golearon hace dos semanas al Andorra de Ibai Gómez (3-0), aunque podría introducir alguna variación en función de las exigencias del rival.

Alineación probable Burgos: Cantero, Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel, Atienza, Morante, David González, Curro, Íñigo Córdoba y Fer Niño.

Alineación probable Real B: Fraga; Balda, Peru Rodríguez, Beitia, Garro; Carbonell, Mikel Rodríguez, Gorosabel; Marchal, Dani Díaz y Carrera.