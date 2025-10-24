El 'Cuti' Romero progresa en su lesión muscular

El central se lesionó en el calentamiento de la derrota por 1-2 contra el Aston Villa del pasado domingo y no pudo estar tampoco en el empate a cero del miércoles en la Champions League contra el Mónaco.

También se perderá el duelo de este domingo contra el Everton, pero Thomas Frank, técnico de los 'Spurs' confía en que el tiempo de baja no sea muy largo.

"El Cuti ha estado corriendo hoy en el césped, está progresando positivamente. No tengo plazos de recuperación, pero no espero que esté fuera mucho tiempo", dijo Frank este viernes en rueda de prensa.

A la baja de Romero para el encuentro frente al Everton se suma la de Destiny Udogie y la de Dominic Solanke.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy