Independiente derrota a Platense y logra su primer triunfo del semestre

Bajo una lluvia copiosa en el barrio bonaerense de Avellaneda, el ‘Rojo’ se impuso con goles del paraguayo Gabriel Ávalos, el chileno Felipe Loyola y el nacionalizado chileno Lautaro Millán.

A pesar de esta victoria, Independiente se mantiene en el sótano de la Zona B con nueve puntos y sigue sin posibilidades de clasificar a los octavos de final del certamen argentino.

En el otro duelo de este viernes, Rosario Central derrotó por 1-0 a Sarmiento, de visitante en Junín, con un solitario gol convertido por Ángel Di María, de penalti, en el último minuto de juego.

En un encuentro suspendido por la séptima jornada por lluvias, esta tarde se completaron 45 minutos para un triunfo del ‘Canalla’ que le permitió transformarse en el cuarto equipo que confirmó su clasificación a los octavos de final junto con Deportivo Riestra, Lanús y Vélez Sarsfield.

Además, el equipo rosarino se aseguró su pasaporte a la Copa Libertadores 2026 por la tabla general y quedó segundo en la Zona B del Torneo Clausura con 27 puntos al igual que Deportivo Riestra, que tiene mejor diferencia de gol. EFEfca/laa