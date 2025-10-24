Julio Baptista: "El Madrid llega mejor al partido, ganará 3-1"

"Aunque la gente dice que no están bien, yo creo que llegan bien para el partido, creo que el Madrid es favorito por jugar en casa y también por cómo viene del partido de la Champions (1-0 vs Juventus)", comenzó el exfutbolista en un evento organizado por la marca de cerveza Mahou Cinco Estrellas en Madrid.

"El fútbol se basa en detalles, yo estuve en Montjuic el año pasado (4-3) y, si el Madrid hubiera estado mejor de cara a puerta en la primera parte, era para haber terminado 3-0. En partidos así no puedes fallar y hay que sentenciar", apuntó acerca de la mala racha del conjunto blanco en los clásicos, con un parcial de 0-4 en la temporada pasada.

Baptista, de 44 años, jugó en el equipo madrileño desde la temporada 2005-2006 hasta las 2007-2008, con una cesión al Arsenal entre medias, y ganó una Liga y una Supercopa de España (2008).

Para finalizar, le quiso quitar hierro a las declaraciones de Lamine Yamal en la Kings League de este jueves sobre el Real Madrid: "Hay que quitar todas las declaraciones así porque no ayudan, sobre todo a los árbitros, que hay que ayudarles".

"Ellos no tienen que ser los actores principales, están para apoyar e intentar hacer su trabajo. Desde fuera tenenos que intentar quitarles presión para que ellos puedan arbitrar bien y no tener errores, que es difícil, pero es lo que todo el mundo esperamos", finalizó.