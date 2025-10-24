Lisandro, a punto de volver con el grupo

"No sé cuándo estará en forma. Entrenó muy bien en el campo de al lado. Se siente bien, pero no quiero decir un día específico, aunque está cerca de volver con el grupo. Luego dependerá de él ganarse el puesto", dijo el técnico Ruben Amorim este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Brighton.

'Licha' se lesionó la rodilla en febrero y tuvo que pasar por el quirófano, perdiéndose lo que quedaba de temporada. Aunque viajó con el resto del grupo a Estados Unidos para realizar la pretemporada, no disputó ningún minuto en los amistosos preparatorios y se ha entrenado en solitario durante varias semanas.

El portugués anunció que Harry Maguire y Mason Mount, del Manchester United, son dudas para el encuentro de este sábado por unos problemas físicos.

"La plantilla está bien, pero tenemos algunas dudas. Tuvimos algunos problemas durante la semana con Harry Maguire y Mason Mount. No es nada serio. Ya veremos mañana", afirmó.

Los 'Diablos Rojos', que vienen de conseguir una victoria importante a domicilio ante el Liverpool (1-2) donde no ganaban de 2016, tratarán de conseguir su tercera victoria consecutiva en Premier League que sería la primera vez desde que está el entrenador portugués en el cargo.

Sobre el futuro de Maguire, que marcó el tanto de la victoria ante los 'Reds' y que termina contrato al final de temporada, Amorim explicó: "Estamos muy contentos con Harry, pero no es el momento de hablar de eso. Tenemos que pensar en el ahora".

El encuentro ante el Brighton será el número 300 de Bruno Fernandes con la camiseta del Manchester United.

"Vamos a ver si llega a esa marca mañana. Él quiere ayudar a sus compañeros de equipo, a veces no de la mejor manera, pero siempre viene de un buen lugar. Siempre quiere la responsabilidad y se puede ver cuando no ganamos partidos", declaró.