Mourinho ve al argentino Prestianni "con confianza" tras el Mundial sub-20

Prestianni llegó del torneo "con confianza, con la tristeza de haber perdido, pero con la alegría de que las cosas le hayan salido bien", dijo Mourinho en la rueda de prensa previa al choque de este sábado contra el Arouca en la novena jornada de la Liga de Portugal.

"Es un jugador que seguramente tendrá minutos y que nos puede ayudar", añadió.

Mourinho afirmó, además, que fue una "muy buena decisión" aceptar que Gianluca Prestianni fuera al Mundial, ya que era una oportunidad "para desarrollarse, jugar y competir".

"Era importante (para Prestianni) sentir la responsabilidad, sentir la presión de jugar con su selección, en este caso una gran selección con una gran tradición", opinó el técnico de las 'águilas'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gianluca Prestianni, de 19 años, regresó este viernes a los entrenamientos con el Benfica después de haber sido uno de los más destacados de Argentina en el Mundial Sub-20 que se disputó en Chile, en el que terminó subcampeón tras caer en la final ante Marruecos.