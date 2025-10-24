Tonali se baja el sueldo durante su suspensión por apuestas

El centrocampista italiano Sandro Tonali llegó al Newcastle en el verano de 2023 por 62 millones de euros procedente del Milan, pero ese mismo año recibió una suspensión de diez meses por parte de las autoridades italianas por violar las reglas de apuestas.

Durante su tiempo en el dique seco, Tonali renovó su contrato hasta 2029, con opción a un año adicional, y, además, Eddie Howe confirmó que también se rebajó el sueldo de forma voluntaria.

“Pasaron muchas cosas cuando estuvo sancionado. Muchas conversaciones entre sus representantes y el club. Hubo toda la situación de su contrato y el recorte voluntario que hizo en su sueldo, lo cual habla mucho de su mentalidad y de cómo se comportó durante ese tiempo”, dijo Howe este viernes en rueda de prensa.

“El club llegó a un acuerdo con él y alargó su contrato, lo cual es genial” , añadió le técnico inglés.

Desde su reaparición con el Newcastle, Tonali se ha convertido en titular indiscutible y en una de las piezas clave para que este equipo haya vuelto a clasificarse a la Champions League, además de ganar la Copa de la Liga la temporada pasada.

“Sandro está encantado con todo el mundo en el club. Los aficionados han sido increíbles con él, durante la suspensión y ayudándole con sus problemas fuera del campo. Necesitaba ese apoyo durante ese tiempo y ahora estamos viendo los beneficios. Ha sido brillante desde que volvió”. EFE