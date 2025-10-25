1-1. Vardy estrena su casillero en la Serie A

El Cremonese alargó su gran inicio de temporada. Los de Davide Nicola, recién ascendidos, suman 11 puntos, solo uno menos que la 'Dea', asentados ambos en la zona media de la tabla.

Cuenta el combinado de Cremona ahora con el aliciente y la experiencia de un jugador como Vardy, ganador de una Premier con el club de su vida, el Leicester City, en una temporada histórica con Claudio Ranieri.

Fue el suyo un gol de delantero clásico, bien situado para cazar un rechace suelto y fusilar a Marco Carnesecchi en el 78, tanto esperanzador que pudo regalar una victoria en la ciudad en la que nació ldel famoso lutier, Antonio Stradivari, que ahora le brinda el apodo: 'StradiVardy'.

Pero cuando saboreaba la victoria, apareció Marco Brescianini en el 84 para anular su tanto y repartir puntos. El Atalanta sumo su cuarto empate consecutivo en Serie A y con 12 puntos otea aún los puestos europeos. El Cremonese, con 11, sigue su estela gracias a si gran estrella Jamie Vardy.

