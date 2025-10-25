Athenea del Castillo vuelve a la selección en sustitución de la lesionada Salma Paralluelo

"Tras las pruebas médicas realizadas en la jornada de este sábado a Salma Paralluelo, a la jugadora maña se le ha diagnosticado una lesión en el ligamento medial de la pierna izquierda. La futbolista del Barcelona regresará a la Ciudad Condal para comenzar su recuperación", informó la RFEF mediante un comunicado oficial.

En su lugar, Sonia Bermúdez ha convocado a Athenea del Castillo. La jugadora del Real Madrid se incorporará a la concentración de la selección en Las Rozas en la tarde de este sábado de cara al partido de vuelta de las semifinales del torneo que España disputa el próximo martes, 28 de octubre, en el Gamla Ullevi de Gotemburgo.

En el partido de ida, en La Rosaleda de Málaga, España ganó 4-0.