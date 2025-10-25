Fútbol Internacional

Athenea del Castillo vuelve a la selección en sustitución de la lesionada Salma Paralluelo

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- La delantera del Real Madrid Athenea del Castillo ha sido la elegida para sustituir a Salma Paralluelo, que sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la pierna izquierda, en la convocatoria de la selección nacional para la vuelta de las semifinales en la Liga de Naciones femenina.

Por EFE
25 de octubre de 2025 - 11:40
"Tras las pruebas médicas realizadas en la jornada de este sábado a Salma Paralluelo, a la jugadora maña se le ha diagnosticado una lesión en el ligamento medial de la pierna izquierda. La futbolista del Barcelona regresará a la Ciudad Condal para comenzar su recuperación", informó la RFEF mediante un comunicado oficial.

En su lugar, Sonia Bermúdez ha convocado a Athenea del Castillo. La jugadora del Real Madrid se incorporará a la concentración de la selección en Las Rozas en la tarde de este sábado de cara al partido de vuelta de las semifinales del torneo que España disputa el próximo martes, 28 de octubre, en el Gamla Ullevi de Gotemburgo.

En el partido de ida, en La Rosaleda de Málaga, España ganó 4-0.