Barcelona rompe su mala racha de local y sube al segundo lugar en Ecuador

El centrocampista Jhonny Quiñónez anotó el tanto que deja al Barcelona segundo en la tabla acumulada, con 57 puntos, 13 menos que el líder absoluto, el Independiente del Valle.

Libertad, a pesar de jugar con un hombre menos desde el minuto 52 por la expulsión de Yerlin Quiñónez, desperdició ocasiones de gol y en dos acciones le ganó en el mano a mano el portero local, el uruguayo Ignacio de Arruabarrena.

La derrota frenó en sus aspiraciones al Libertad por alcanzar un billete para la próxima Copa Libertadores, pues pasó a compartir el último puesto con el Orense. Ambos acumulan 50 puntos.

El partido entre Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria de Quito, que cerraba la tercera fecha, fue postergado por la participación de ambos en semifinales de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Aucas dio la sorpresa en el inicio de la tercera fecha del hexagonal por un billete para la próxima Copa Sudamericana al derrotar por 1-2 en su visita al líder del hexagonal, Deportivo Cuenca.

El boliviano Bruno Miranda adelantó al Aucas, Jorge Ordóñez empató para el Cuenca y sobre el minuto 89 del partido, el defensa Jhon Ontaneda convirtió el gol de la victoria del cuadro capitalino.

Mientras el Deportivo Cuenca continúa de líder, con 49 puntos, el Aucas pasó al tercer puesto, con 45 unidades.

La tercera fecha del hexagonal por el billete a la Sudamericana continuará este domingo cuando se enfrenten El Nacional-Macará y Emelec-Delfín.

En el cuadrangular por evitar el descenso, Mushuc Runa y Manta empataron 1-1 con tantos del uruguayo Joaquín Vergés y del máximo goleador del torneo, con 18 anotaciones, Jorge Daniel Valencia, respectivamente.

El Mushuc Runa quedó primero con 31 puntos, seguido del Manta, con 30, mientras Técnico Universitario (28 puntos) y Vinotinto (27) cerrarán este domingo la segunda fecha.