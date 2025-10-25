El Almería, a seguir su inercia ante un Castellón en racha como visitante

El equipo almeriense, que entrena Joan Francesc Ferrer 'Rubi', avanza en un proceso de reconstrucción futbolística y emocional y cada partido se ha transformado en un ejercicio de madurez, donde el esfuerzo y la serenidad se imponen a la precipitación.

Las incógnitas se centran ahora en el apartado físico. Fernando Martínez y Nelson Monte son duda por molestias, mientras Chumi estará fuera por un esguince de tobillo. Federico Bonini apunta a repetir en el eje de la defensa, acompañado por Aridane o un mediocentro reconvertido como Baba o Dzodic.

En portería, Andrés Fernández continuará como titular tras varias actuaciones seguras. En los laterales, Daijiro Chirino mantiene su puesto en la derecha y Álex Muñoz regresa tras sanción para ocupar la izquierda. En ataque, Arnau Puigmal atraviesa un gran momento, con dos goles en dos partidos, y podría acompañar a un bloque que ha ganado equilibrio y continuidad en su juego.

El Almería mantiene su poder ofensivo, ya demostrado el curso pasado, como si el colombiano Luis Suárez no se echara de menos. Adrián Embarba lidera con cinco tantos, seguido de Arribas con cuatro, mientras Puigmal, Baptistão y Melamed también aportan.

Con cinco jornadas sin perder -tres victorias y dos empates-, el equipo se ha situado a tres puntos del liderato. Las victorias en casa y la obtenida en Gran Canaria, unidas al empate en Riazor, confirman su crecimiento y para ello el cambio más visible está en la defensa: de encajar más de dos goles por encuentro a recibir apenas uno.

El cuadro de La Plana tiene como objetivo situarse en la zona media de la clasificación, alejándose de unos puestos de descenso que tiene a tan solo dos puntos.

Los albinegros quieren alargar su buena marcha como visitantes tras haber ganado dos partidos y empatado uno en sus últimos tres compromisos a domicilio.

Para este encuentro, el Castellón cuenta con las ausencias de Alberto Jiménez y Ronaldo Pompeu por sanción, así como la duda de Agustín Sienra, por lo que entrarían en el once inicial Fabrizio Brignani como central y Diego Barri en la medular.El resto del equipo se mantendrá respecto al que ha alineado Pablo Hernández desde su llegada al banquillo, con Álex Calatrava y Brian Cipenga como líderes del juego ofensivo.

Almería: Andrés Fernández; Chirino, Monte, Bonini, Muñoz; Baba, Lopy; Embarba, Arribas, Melamed; y Baptistao.

CD Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Brignani, Salva Ruiz; Barri, Doué, Mamah, Cipenga, Calatrava y Jakobsen.