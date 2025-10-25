El Málaga se refugia en La Rosaleda para superar la potencia del Andorra

El equipo malagueño, tras ganar al Deportivo en casa, volvió a las andadas la pasada jornada frente al Leganés (2-0), lo que ha enfadado a los seguidores al ver que como visitantes solo han ganado un partido, ante Las Palmas, mientras que como local han vencido en dos ocasiones, empató en otras dos y cayó frente al Cádiz.

El técnico del equipo malagueño, Sergio Pellicer, sigue sin contar con el delantero Adrián Niño, lesionado, pero ya ha recuperado a los centrocampistas Juanpe Jiménez e Izan Merino, que durante la semana han tenido diversos problemas físicos.

También el lateral derecho Carlos Puga, que fue convocado contra el Leganés, podría ser titular después de superar una lesión de pubis y el central Javi Montero, por su parte, regresaría al once tras su suplencia en la pasada jornada.

Enfrente está el Andorra, que llega a la cita después de tres jornadas consecutivas sin ganar con dos derrotas y un empate y tras dos partidos sin marcar un gol.

Los del Principado recuperan para este partido a Gael Alonso y a Josep Cerdà y su técnico, Ibai Gómez, tiene a los 26 jugadores disponibles para el partido, por lo que tendrá que descartar a tres jugadores a última hora.

El objetivo del Andorra será mejorar en la definición, ya que en defensa contra el Granada ya dio un paso adelante mostrando bastante solidez defensiva. Además, tendrá que parar todo el talento ofensivo de un Málaga bastante irregular y con Sergio Pellicer en el ojo del huracán.

El Andorra necesita dar otra versión y no la que mostró contra la Real Sociedad B, donde perdió por 3-0 con bastantes problemas defensivos. De hecho, Ibai Gómez podría repetir un once sin nueve puro y utilizar arriba a tres extremos para tener más versatilidad.

El Andorra visitará por segunda vez en su historia al Málaga en La Rosaleda y, tras el ascenso del equipo del Principado, ambos equipos vuelven a coincidir en la categoría de plata, como en el curso 2022-23, temporada que terminó con el descenso del conjunto andaluz.

En aquella ocasión, el partido el partido disputado en La Rosaleda se saldó con un 0-0 en la jornada novena, por lo que el reto para el Málaga será ganar por primera como local al Andorra.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Murillo, Dani Sánchez; Larrubia, Juanpe, Rafa Rodríguez, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.

Andorra: 'Yaako'; Carrique, Diego Alende, 'Bomba', Martí Vilà; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Marc Domènech; Olabarrieta, Min-su y Jastin García

Árbitro: Alejandro Morilla (Comité navarro).