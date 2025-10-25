El 'Papu' Gómez retrasa su vuelta a los campos por lesión

"Lo sentimos por Papu desde el punto de vista personal, porque tenía muchas ganas de estar, pero debemos ser prudentes, no podemos correr riesgos que no tienen sentido", desveló este sábado en rueda de prensa Matteo Andreoletti, entrenador del equipo.

"Cuando esté al 100 % desde el punto de vista de la recuperación, jugará. Tiene un problema muscular que se produjo en los últimos días, no quiero dar una fecha concreta para su regreso que luego quizá no podamos cumplir. El objetivo es que vuelva al 100 % sin forzar, no es nada grave, pero no queremos precipitarnos ni dar una fecha límite innecesaria", añadió.

La expectación por la vuelta del 'Papu' era inmensa, con un baño de masas preparado para su regreso tras dos años sancionado por haber dado positivo en un control antidopaje cuando formaba parte del Sevilla, en una prueba realizada antes del Mundial de Qatar.

El futbolista, de 37 años, siempre defendió su inocencia y achacó el positivo a un jarabe de su hijo pequeño que tomó sin saber que contenía terbutalina.

El 'Papu', campeón del mundo con Argentina, no juega desde el 8 de octubre de 2023, en un partido de Serie A con la camiseta del Monza y ante el Salernitana. Desde entonces se entrenó en solitario hasta firmar por el Pádova este verano, equipo con el que 'redebutará' tarde o temprano.

Este domingo no estará ni siquiera en el banquillo ante el Juve Stabia: "'Papu' no ha venido a hacer de mascota. Es un futbolista y hasta que no pueda jugar. No será convocado", zanjó Andreoletti.