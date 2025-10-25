El Sporting busca reafirmar su candidatura al ascenso ante un Zaragoza en una gran crisis

Los de Borja Jiménez se miden al colista con los ánimos revitalizados tras las dos últimas victorias ante dos candidatos al ascenso como Racing y Valladolid, este último a domicilio.

El cambio de dinámica es total con la llegada del técnico abulense al banquillo rojiblanco, pues los asturianos encadenaron previamente cinco derrotas de forma consecutiva con Asier Garitano a los mandos, lo que les hizo descolgarse de la clasificación.

Manteniendo una línea continuista con el vasco en cuanto a nombres y sistema, asentando el 1-4-2-3-1, las sensaciones y resultados son opuestos, lo que ha permitido al Sporting escalar en la clasificación e igualar la puntuación que da acceso a los puestos de promoción, objetivo marcado por el club a inicio de temporada.

En ese sentido, Borja ha empleado por el momento el mismo once titular en sus dos primeros partidos al frente, siendo probable que repita de nuevo ante el Zaragoza de Rubén Sellés, que se estrena, para tratar de mantener inmaculada su racha inicial de resultados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rubén Yáñez continuaría como un fijo en portería, con una línea de cuatro en defensa conformada por Rosas, Pablo Vázquez, Perrin y Diego Sánchez.

En el medio del campo le está funcionando la pareja de Corredera y Justin Smith, con Gelabert ubicado unos metros por delante en una linea de mediapuntas que completan Dubasin y Gaspar en los extremos. Otero cerraría el once como punta.

Sumido en plena crisis, tanto deportiva como anímica, el Real Zaragoza viaja a Gijón en uno de sus peores momentos históricos en su decimotercera temporada consecutiva en Segunda división con la perentoria necesidad de ganar.

Los zaragocistas deben frenar ya su pésima marcha en una temporada 2025-2026 completamente aciaga y calamitosa y para ello necesitan la victoria, ya que el empate solo supondrá un levísimo alivio, para poder empezar a mirar hacia delante con algo de optimismo.

El Real Zaragoza ya ha consumido dos en lo que va de temporada dos entrenadores: Gabi Fernández con nueve jornadas y una de Emilio Larraz que fueron desalojados del explosivo banquillo maño.

Entre la temporada anterior y las diez jornadas ya disputadas de esta ya han pasado seis técnicos, el último el valenciano Rubén Sellés que se ha hecho cargo de una plantilla que será inamovible hasta el próximo mes de enero, y con la que deberá trabajar para enmendar la situación.

Ante las cámaras se sigue tratando de ofrecer una imagen de unidad y consenso entre todos los componentes del grupo que luego a la hora de competir no son capaces de traspasar con solvencia al terreno de juego.

El equipo blanquillo, con tres derrotas consecutivas, sigue relamiéndose de las heridas que le causó el atropello al que se vio sometido el pasado sábado en el Ibercaja Estadio en su partido contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Los leoneses ganaron por 0-5 y los maños además perdieron por expulsión para las cuatro próximas jornadas a Paul Akouokou y por uno a Juan Sebastián.

Rubén Sellés ha tratado en sus cinco días dirigiendo a los blanquillos de recobrar su moral y hacerles ver que hay cosas que son capaces de hacer bien, aunque tanto en ataque como en defensa deben mejorar.

Sus delanteros solo han anotado seis goles, lo que les convierte en la peor línea atacante de Segunda, mientras que, tras nueve goles encajados en los 180 últimos minutos, son la portería más perforada, aunque igualados con el líder Rácing, el Almería y su rival de este domingo, pero estos son mucho más efectivos ante la portería de su oponente.

Rubén Sellés no quiso adelantar un posible once, ni siquiera los cambios que podría introducir, al margen de los necesarios por las expulsiones, aunque aseguró en la rueda de prensa previa que prefería "ver lo que podemos hacer en el equipo que ver en lo que podemos ser mejores que antes".

"El mensaje es claro y vamos a llegar con las ideas claras. Ahora nos falta ajustar el plan de partido, pero tengo una idea clara de lo que queremos ser", afirmó.

Sporting: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Justin Smith, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Otero.

Real Zaragoza: Adrián Rodríguez; Francho, Radovanovic, Insúa, Tasende; Sebas Moyano, Guti, Cuenca; Bakis y Dani Gómez o Soberón.

Lista de convocados: Yáñez, Rosas, Pablo García, Perrin, Diego Sánchez, Nacho Martín, Gaspar, Caicedo, Gelabert, Queipo, Corredera, Pablo Vázquez, Cortés, Dubasin, Amadou, Otero, Kevin Vázquez, Loum, Kembo, Curbelo, Justin e Iker Venteo.

Árbitro: Germán Cid Camacho (Comité castellano-leonés).

Estadio: El Molinón-Enrique Castro 'Quini'.