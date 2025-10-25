Raphinha, baja definitiva para el Bernabeu

Raphinha se lesionó el pasado 26 de septiembre al sufrir una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. Esta misma semana se había entrenado con el equipo, pero finalmente se ha resentido y no podrá estar disponible.

El brasileño es una de las seis bajas que el equipo azulgrana tendrá para el Clásico. Además están lesionados los metas Joan García y Marc André ter Stegen, los centrocampistas Pablo Paez 'Gavi' y Dani Olmo, además del delantero Robert Lewandowski.

La noticia positiva es la presencia en la sesión de Jules Kounde. El francés no pudo entrenarse este viernes, pero participó con normalidad en la sesión de este sábado.

El equipo viajará esta tarde hacia Madrid y antes se dará a conocer la lista de convocados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Justo antes del inicio del entrenamiento, el técnico azulgrana Hansi Flick, que no podrá sentarse en el banquillo a causa de una sanción tras ser expulsado frente al Girona, se dirigió a los medios presentes a la sesión y pidió respeto y apoyo hacia Marcus Sorg, su asistente, y que será el encargado de dirigir al equipo en el Bernabeu y también de ofrecer la rueda de prensa este sábado en la previa.