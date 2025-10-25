Tudor: "No pienso en mi despido"

La 'Juve' de Tudor no gana dede el pasado 13 de septiembre, hace más de un mes. Fue en el clásico italiano ante el Inter de Milán (4-3) que colocó a la 'Vecchia Signora' con el cartel de candidata en Italia. Sin embargo, desde entonces, 5 empates y 2 derrotas. La última en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en Liga de Campeones.
"Del cero al diez, cero. No pienso en mi despido. Disfruto, estoy lúcido incluso en las dificultades, siempre intento mantener el equilibrio por mí mismo, entender qué hacer mejor, qué soluciones encontrar, cómo motivar al equipo", dijo este sábado en rueda de prensa.
"Del futuro solo me importa el mañana. Estoy muy bien, nunca pienso en mí mismo, solo en el equipo, como siempre os digo. La sensación tras el Madrid es positiva, aunque hayamos perdido", añadió.
Este domingo, la 'Juve' se mide al Lazio de Maurizio Sarri, en lo que será un reencuentro por partida doble, pues ambo técnicos entrenaron al ahora rival.
El Lazio, plagado de lesiones, es duodécimo en la tabla con apenas ocho puntos en siete jornadas y solo dos victorias por dos empates y tres derrotas.