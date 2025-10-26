0-3. El colombiano Luis Suárez alarga su racha con un gol en la victoria del Sporting

Liboa,26 oct (EFE).- El colombiano Luis Suárez marcó este domingo un nuevo gol en la victoria a domicilio del Sporting sobre el Tondela 3-0, alargando la buena racha que acumula en esta temporada y consolidándose como una de las principales figuras del club lisboeta.