2-1. Maripán salva al Torino

El golazo de Maripán, que remató de volea en un saque de esquina, dio aire al Torino de Marco Baroni, situado ya en mitad de tabla con 11 puntos y 3 victorias. En los minutos finales, dos paradas salvajes del italiano Alberto Paleari, habitual suplente del uruguayo Franco Israel (lesionado), certificaron la victoria en el tiempo de descuento.

Antes, el noruego Morten Thorsby abrió el marcador para el Génova, pero el gol en propia del italiano Stefano Sabelli dio esperanzas a los turineses, sostenidos por el primer gol de la temporada de su capitán chileno, convertido por una jornada en el argentino Giovanni 'Cholito' Simeone, que esta vez no pudo ver puerta.

Es el peor inicio de la historia del Génova tras 8 jornadas en la era de los 3 puntos, colista sin victorias, con solo 3 unidades gracias a 3 empates, con solo 4 goles a favor y 11 en contra. Solo 2 victorias en Copa Italia, ante el Vicenza y ante el Empoli, equipos de Serie C y Serie B, respectivamente, maquillan ligeramente el mal inicio de campaña.

El puesto del francés Patrick Vieira, entrenador de los genoveses, pende ahora de un hilo.

