2-3. El Burnley sentencia a Vítor Pereira

El sudafricano batió a Sam Johnstone en un mano a mano tras un pase de Hannibal Mejbri para conseguir la victoria en un duelo en el que el Burnley llegó a ponerse 0-2.

El primer gol llegó tras un pase largo desde el centro del campo de Quilindschy Hartman a la espalda de la defensa que aprovechó Zian Flemming, que, sin dejar caer el balón, remató sutilmente para adelantar a los suyos.

Los dos futbolistas iban a ser protagonistas 16 minutos después con un pase de la muerte de Hartman que volvió a cazar Flemming para aumentar la ventaja.

Los Wolves volvieron al encuentro tras un penalti de Josh Cullen a Santiago Bueno que fue materializado por Jorgen Strand Larsen, que engañó al meta rival.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cinco minutos después, justo antes del descanso, los locales pusieron un centro que prolongó Ladislav Krejci y Marshall Munetsi lo cazó para igualar el encuentro.

Cuando parecía que el encuentro iba a terminar en empate, un pase entre líneas de Mejbri fue aprovechado por Foster, que solo llevaba quince minutos en el campo, para sentenciar a los de Vítor Pereira.

Con esta victoria, el Burnley cuenta con una ventaja de cinco puntos sobre el descenso, mientras que el Wolverhampton no levanta cabeza y se mantiene como farolillo rojo.