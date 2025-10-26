El ecuatoriano Jeremy Arévalo se reafirma al frente de la tabla

Jeremy, que encadenó su cuarta jornada consecutiva marcando, inició a los cuarenta y cuatro minutos la remontada del Racing en Mendizorroza con una gran jugada individual.

Tras recibir un balón en la banda derecha el atacante del conjunto cántabró dibujó una diagonal hacia el interior del área que el internacional ecuatoriano sub-20 culminó con un potente y preciso zurdazo.

Un gol que permitió a Jeremey Arévalo aventajar en una diana a la tripleta que conforman el delantero del Albacete Agus Medina y a sus compañeros de equipo Andrés Martín y Asier Villalibre con un total de seis tantos cada uno.

-- Clasificación tras la disputa de la 11ª jornada:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Con 7 goles: Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander)

- Con 6 goles: Agus Medina (Albacete); Andrés Martín (2p) y Villalibre (Racing Santander).

- Con 5 goles: Embarba (Almería); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) (Sporting Gijón).

- Con 4 goles: Jon Morcillo (1p) (Albacete); Arribas (2p) (Almería); David González (2p) (Burgos); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Fuentes (Córdoba); Yeremay (1p) (Deportivo); Ale García (Las Palmas); Chupe (Málaga); Gelabert (Sporting Gijón).

- Con 3 goles: Puertas (Albacete); Villahermosa (Andorra); Fer Niño, Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Cipenga (CGO) y Cala (1P) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Jacobo González (1p) (Córdoba); Manu Justo (1p) (Cultural); Martón (Eibar); Lukovic (SRB) (Las Palmas); Rafa Rodríguez (Málaga); Carlos Fernández (1p) (Mirandés); Juan Otero (COL) (1p) (Sporting); Latasa (2p) (Valladolid)

- Con 2 goles: Escriche (Albacete); Leo Baptistao (BRA), Nico Melamed, Lopy (SEN), Puigmal y Chirino (NED) (Almería); Min-su (KOR), Lautaro (URU) (1p) y Gael Alonso (Andorra); Curro (1p), Appin (FRA) y Grego Sierra (Burgos); Ocampo (URU) (Cádiz); Camara (GUI) (Castellón); Matos y Rubén Díez (2p) (Ceuta); Diego Collado, Luis Chacón y Paco Cortés (Cultural); Luismi Cruz y David Mella ( Deportivo); Alemañ, Faye (SEN) y Sola (Granada); Sergi Enrich y Enol (Huesca); Miguel de la Fuente, Naim García, Duk (CVE) y Diego García (1p) (Leganés); Iván Gil y Enrique Clemente (Las Palmas); Jauregi (Málaga); Gonzalo Petit (URU) y Rafa Bauza (Mirandés); Iñigo Vicente, Sangalli y Peio Canales (Racing Santander); Mikel Rodríguez y Astiazaran (Real Sociedad B); Gaspar (Sporting); Amath (SEN) y Chuki (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 1 gol: Lazo (Albacete); Bonini (ITA) (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta, Alex Calvo y Nieto (Andorra); Florian Miguel (FRA) (Burgos); García Pascual, Suso, Sergio Ortuño y Javi Ontiveros (Cádiz); Sienra (ARG), Suero, Barri, Mamah (NIG) y Jakobsen (DEN) (Castellón); Koné (CIV), Obeng (GHA), Youness (MAR) y Konrad (USA) (Ceuta); Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p), Dalisson y Rubén Alves (Córdoba); Hinojo y Sobrino (Cultural); Mario Soriano, Escudero, Samuele Mulattieri (ITA) y Barcia (Deportivo); Arbilla, Álvaro Rodríguez, Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Jon Bautista y Adu Ares (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Alcaraz y Oscar Naasei (GHA) (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Liberto, Daniel Luna (COL) y Ntamack (FRA) (Huesca); Barcia (Las Palmas); Roberto López y Alex Millán (Leganés); Adrián Niño, Dani Lorenzo, Larrubia y Lobete (Málaga); Pablo López, Barea y Alex Cardero (Mirandés); Gustavo Puerta (COL) y Facu González (URU) (Racing Santander); Ochieng (KEN), Mariezkurrena (1p) y Lebarbier (FRA) (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Guille Rosas y Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer, Marcos André (BRA), Maroto, Ponceau (FRA), Peter Federico (DOM) y Jorge Delgado (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Kodro (BIH) y Soberón (Zaragoza)

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo).