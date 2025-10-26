El español López cree que México debe generar más juego ofensivo en las eliminatorias

"Nos gustaría mejorar lo que hicimos en Ciudad de los Deportes, ahí generamos ocasiones, pero me parece que todavía podemos crear más juego. Es lo que debemos mejorar en el último partido de cara a la clasificación del mundial", explicó López en una rueda de prensa.

México se medirá este domingo por segunda ocasión en un partido amistoso de fecha FIFA a Nueva Zelanda. En el primer duelo, el jueves pasado, el Tri se impuso por 1-0.

Será el último encuentro antes de que las dirigidas por López encaren en noviembre las clasificatorias de la Concacaf para el Mundial de Brasil-2027, en las que debutarán el 29 de noviembre contra San Vicente.

"Todavía podemos mejorar en juego ofensivo, tener más pausa de balón y en la táctica fija para llegar con garantías a las eliminatorias. También debemos identificar a los rivales para ganar en confianza", añadió quien guiara a España a ganar la Eurocopa Sub-19 y el Mundial Sub-20.

El cuadro tricolor busca volver a una Copa del Mundo femenina después del torneo de 2015 en Canadá y de haberse perdido las pasadas dos ediciones.

Las eliminatorias para 2027 toman a México en un buen momento, con un sólido proceso comandado por López y un torneo local que va por los ocho años de competencias.

"Las jugadoras han mostrado actitud y hambre de mejorar, acompañado que los clubes y la liga les han puesto buenos medios. También, la liga ha crecido en nivel competitivo y la Federación nos ha apoyado con todos los medios para hacer un proceso profesional", señaló López.