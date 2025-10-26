Independiente del Valle va con la fe intacta por el cupo a la final ante Atlético Mineiro

Guayaquil (Ecuador), 26 oct (EFE).- El Independiente del Valle viajó este domingo a Brasil con la fe intacta para el partido de vuelta contra Atlético Mineiro, que definirá el próximo martes al ganador del cupo a la final de la Copa Sudamericana.