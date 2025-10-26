Los Patriots, los Bills y los Eagles aceleran, los Ravens cogen aire

Además, los Baltimore Ravens cogieron aire con un trascendental triunfo ante los Chicago Bears, que interrumpieron su racha de cuatro triunfos consecutivos.

Los Patriots siguen acelerando y sellaron su sexta victoria en ocho partidos este curso. Ganaron por 32-13 a los Cleveland Browns al ritmo del 'quarterback' Drake Maye, quien lanzó para 282 yardas (18 de 24 en pases) y dio tres pases de anotación.

También vivieron un gran domingo los Buffalo Bills, que aplastaron 40-9 a los Panthers para incrementar a 5-2 su balance en la temporada.

Josh Allen, mariscal de campo de los Bills, dio un pase de anotación y firmó dos 'touchdowns' por tierra. Acabó el partido con 163 yardas lanzadas y doce de 19 en pases.

Los vigentes campeones de la NFL, los Eagles, se vengaron de la derrota sufrida hace tres semanas contra los Giants y les doblegaron a domicilio para celebrar su segundo triunfo seguido.

Saquon Barkley, ex de los Giants, fue un tormento para sus excompañeros. Sumó 150 yardas con catorce carreras y anotó un 'touchdown'. El mariscal de campo Jalen Hurts dio un recital con cuatro pases de anotación (15 de 19 en pases para 179 yardas aéreas).

Cogieron aire los Baltimore Ravens, que llegaban al partido contra los Bears tras ganar solo un partido de seis, lo que ponía en serias dudas su participación en los 'playoffs'.

Sin Lamar Jackson, quien sigue recuperándose de un problema en el tendón de la corva, Tyler Huntley le reemplazó con 186 yardas lanzadas y 53 por tierra. Terminó con 17 de 22 en pases y un pase de anotación.

Los New York Jets estrenaron por fin su casillero de victorias, con un triunfo en el campo de los Cincinnati Bengals, donde iban perdiendo por quince puntos en el cuarto período.

Justin Fields lanzó para 244 yardas y dio un pase de anotación para los neoyorquinos, que tienen un modesto balance de 1-8.

Entre los demás partidos del primer turno dominical, los San Francisco 49ers cayeron 26-15 contra los Houston Texans.