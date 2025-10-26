Momentos de la jornada 10

El clásico transcurría por el minuto 73. El Real Madrid ganaba 2-1 tras perdonar en el primer acto y se veía dominado en el segundo. No sufría ocasiones claras pero Xabi Alonso necesitaba jugadores con las piernas frescas que ayudasen en defensa. Tomó la decisión de quitar del campo a Vinícius y el brasileño no puso freno al enfado que sintió al ver su dorsal en el electrónico.

No mide las consecuencias el jugador brasileño. El feo a su entrenador ni al compañero que entra al campo, su compatriota Rodrygo Goes. 'Vini' clamó al cielo gritando "siempre a mí", antes de hacer aspavientos con los brazos y lanzar todo tipo de quejas camino del vestuario. Ni pasó por el banquillo. Volvió más tarde para recriminar a Lamine Yamal sus palabras previas al partido. Instalado en el conflicto tras rescatar su imagen decisiva en el terreno de juego con un gran partido.

La acusación de "robar" y "llorar" que realizó Lamine Yamal en un encuentro de la 'Kings League' cuando no midió bien sus palabras en comparación del Real Madrid, el fútbol profesional, con el de Ibai Llanos, el espectáculo dirigido a los más jóvenes, provocó que la grada del Santiago Bernabéu clamase contra la estrella del Barcelona.

No tuvo su mejor partido, posiblemente condicionado por no estar al cien por cien por sus problemas de pubis. Marcado de cerca por Álvaro Carreras, cada vez que entró en contacto con el balón, escuchó el abucheo unísono de la grada. Chutó en dos ocasiones sin encontrar portería, no generó desequilibrio, ni dejó ninguna de sus habituales acciones brillantes con balón. No pudo evitar la derrota del Barcelona y a la conclusión recibió reproches por sus palabras de jugadores del Real Madrid, incluido de un compañero de la selección como Dani Carvajal.

En Mestalla dos rivales eternos como Valencia y Villarreal se unieron en un sentido homenaje que puso los pelos de punta de todos los asistentes antes del inicio de un partido con claro color 'groguet'. Desde los videomarcadores se mostraron imágenes de la trágica DANA que el 29 de octubre de 2024 dejó 229 víctimas mortales y la reacción solidaria del pueblo de los días posteriores.

"Terra de Valentia" (Tierra de Valentía) y "Units com sempre" (Unidos como siempre) fueron los lemas que se mostraron sobre el mapa de la Comunidad Valenciana mientras sonaba 'Mi Tierra' de Nino Bravo y 22 niños de escuelas de la zona afectada, saltaban al césped de Mestalla con una misma equipación, con los jugadores de Valencia y Villarreal hermanados en un momento emotivo.

En el minuto 82 el Girona, en su partido 200 en Primera, perdía 1-2 en Montilivi un partido que le debía servir para reaccionar de una vez por todas a su mal arranque de temporada. De nada le valió la gran imagen ofrecida en casa del Barcelona, castigado con crudeza tras perdonar numerosas ocasiones, en la última acción del partido con el tanto de Araujo. En un duelo directo y ante su afición, tenía la posibilidad de lograr un triunfo que le sacase del descenso.

Y le puso fe para lograrlo, dando incluso la vuelta en siete minutos al encuentro. Un gol de Ounahi en el 83, que inventaba en acción individual un penalti para que Stuani diese forma a la remontada en el 90, tampoco fue suficiente. Cuando la fiesta se desataba en Montilivi y la afición del Girona volvía a disfrutar de su equipo, los siete minutos de añadido se hicieron largos y, de nuevo, en una de las últimas jugadas, llegó un error de marca en el segundo palo, un rechace y el tanto de David Carmo para dar un punto al Real Oviedo.