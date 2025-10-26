Simeone, con todos sus efectivos en el entrenamiento ante 4.894 aficionados

Madrid, 26 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dispuso este domingo de todos sus efectivos en el entrenamiento con público, ante 4.894 espectadores, en el estadio Metropolitano, en el que Johnny Cardoso se ejercitó de nuevo con el grupo, ya dentro de la última fase de su recuperación de un esguince de tobillo sufrido el pasado 15 de septiembre.