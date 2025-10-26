Simeone insiste con Baena en el probable once contra el Betis

En un ejercicio de la sesión, el preparador argentino reunió a los defensas Marcos Llorente, Robin Le Normand, José Maria Giménez y David Hancko; los centrocampistas Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Nico González, además de Baena; y al delantero Julián Alvarez, con lo que todos se perfilan para la alineación, salvo giro inesperado del técnico.

Es el mismo once que probó el sábado y prácticamente similar al del viernes, aunque entonces contó con Lenglet entre los posibles titulares en lugar de Robin Le Normand, que, desde entonces, ha tomado de nuevo ventaja para seguir en el once, en el que ha partido en todos y cada uno de los encuentros oficiales de este curso hasta la fecha.

Baena ya fue titular en dos partidos en esta temporada, en la primera jornada ante el Espanyol y en la última ante Osasuna.

En la primera cita fue como segundo punta, el mismo lugar al que apunta ahora, mientras que, contra el conjunto navarro, jugó en el medio campo con libertad para lanzar desmarques de ruptura y jugar entre líneas.

Incluso, el futbolista fichado este verano al Villarreal marcó un gol ante Osasuna, que fue anulado por fuera de juego posicional de Antoine Griezmann.

El pasado martes, en la Liga de Campeones contra el Arsenal, Baena fue suplente en el estadio Emirates, en el que Simeone apostó por Alexander Sorloth como referencia, con Julián Alvarez por detrás.

La previsible suplencia del atacante noruego será la única novedad de la alineación de Simeone respecto a la derrota por 4-0 en Londres, con lo que Griezmann será reserva por segundo choque seguido.