De Bruyne, lesionado hasta 2026

"Tras la lesión sufrida durante el partido contra el Inter, Kevin De Bruyne se sometió a exámenes médicos que revelaron una lesión de alto grado en el bíceps femoral del muslo derecho. El futbolista ya ha comenzado el proceso de rehabilitación", informó el Nápoles en un comunicado oficial.

Pese a que el club no estimó un tiempo de recuperación concreto, este tipo de lesiones conllevan una pausa de al menos tres meses, por lo que la estrella belga no podrá jugar hasta inicios de 2026.

De Bruyne sufrió la lesión ejecutando un penalti en el minuto 33 del partido. No celebró el gol e inmediatamente se llevó la mano a la parte trasera de su muslo derecho. Después de la atención médica, tuvo que abandonar el terreno de juego sin ni siquiera poder apoyar la pierna afectada, lo que ya dio señas de la magnitud de la lesión.

El centrocampista belga llegó este verano a la ciudad del vigente campeón de Italia procedente del Manchester City. Fue titular en 10 de los 11 partidos disputados hasta el momento, incluido el más especial de lo que va de campaña, su reencuentro con el club 'cityzen' en el Etihad Stadium, amargo por ser sustituido en el minuto 26, víctima de una decisión técnica condicionada por la expulsión de Giovanni Di Lorenzo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En sus meses en Nápoles, suma 4 goles y 2 asistencias entre todas las competiciones.

Antonio Conte, entrenador del Nápoles, tendrá que hacer frente a la importante baja y reestructurar el equipo de nuevo. El escocés Scott McTominay, MVP de la pasada temporada, podrá volver al carril central, donde exhibió todo su potencial, tras haber sido escorado a banda por la llegada precisamente de De Bruyne.

El Nápoles, que perderá en enero también al centrocampista titular camerunés Frank Zambo Anguissa por la Copa África, podría acudir al mercado en enero para reforzar esa posición en la que el esloveno Stanislav Lobotka figura también entre los lesionados.