Del 0-4 al 2-1. ¿Qué es lo que ha cambiado en el Barça de un año a otro?

La estrella de los azulgrana llegó al Barcelona muy justo en lo físico y señalado por unas declaraciones prepartido en el entorno de la 'Kings League' con el comunicador Ibai Llanos como protagonista indirecto.

Comparó el diez del Barça a Porcinos, el equipo de Llanos, con el Real Madrid dando a entender que "roba y se queja" y se montó la mundial, tanto que la celebración de los jugadores del equipo blanco tras el 2-1 y la tangana final demuestra que los blancos estaban extramotivados por las declaraciones, pero también por las cuatro derrotas consecutivas cedidas ante el equipo de Hansi Flick la temporada pasada.

Desde que empezó la temporada, el de Rocafonda arrastra problemas físicos, una pubalgia que le lastra continuamente y de la que no se recupera. No se acostumbra a jugar con dolor, le impide realizar su fútbol de desborde y se le ve sufrir en el campo.

Al margen de las molestias físicas de Lamine Yamal, ante el Real Madrid, Hansi Flick tuvo que alinear a otro futbolista que no está al cien por ciento: Ferran Torres. Arrastraba problemas físicos, hacía semanas que no jugaba, pero tuvo que jugar porque no tenía más remedio.

Además, otros siete futbolistas, la mayoría de ellos titulares, están fuera de juego. Se trata de los metas Joan García y Marc André ter Stegen; del central Andreas Christensen; de los medios Gavi y Dani Olmo y de los delanteros Robert Lewandowski y Raphael Dias 'Raphinha'.

El portero de aquel partido fue Iñaki Peña. Íñigo Martínez hizo pareja con Cubarsí, en lugar de Eric Garcia. Casadó jugó de salida, no Frenkie de Jong; y Lewandowski y Raphinha fueron titulares en vez de Ferran y Rashford. Cinco cambios en total.

Recibió una importante oferta de Arabia Saudí durante la pretemporada y se fue, a coste cero y dejó un agujero que el Barça no ha podido cubrir. Íñigo era el líder, en la defensa y en el vestuario, el que ponía orden en la linea del fuera de juego y con los jóvenes. Ahora sin él, nada es igual.

Así fue en el Bernabeu. 'Tek' Szczesny fue el mejor de su equipo, fue quien mantuvo al Barça con opciones de empatar hasta el final. Realizó nueve paradas, muchas de mérito, incluido un penalti detenido a Mbappe.

En su primer curso al frente del equipo azulgrana, el alemán sumó un triplete (Liga, Copa y Supercopa) y su equipo llegó a las semifinales de la Champions. Mantuvo distancias en la sala de prensa, no habla español y puso en práctica el 'wait and see' (esperar a ver qué pasa), una inteligente gestión del equipo y del entorno.

Pero se le ve superado. No entiende muchas cosas, los incendios diarios que se provocan. ¿El último? Se le vio especialmente molesto cuando apareció en los medios que había castigado a Lamine Yamal sin jugar ante el PSG por haber llegado tarde a la charla técnica y que le levantó el castigo por la mediación de Laporta, Deco y de Alejandro Echevarría, que cada vez gana más peso en la gestión del día a día en el club. Desmintió la información. No entiende nada.