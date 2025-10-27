El presidente de EFE destaca labor de la Fundación Trinidad Alfonso y la prensa en la dana

En la gala anual de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, en la que este año participa la Agencia EFE, Oliver entregó el reconocimiento a Sergi Borrás, el director de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso de Juan Roig; Ana Escobar, fotógrafa de la Agencia EFE; Alberto Gil, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valencia; y Carlos Ortí, fotoperiodista de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.

“Es un placer participar en esta gala. Una gala especial para todos. Se palpa en el ambiente. Enhorabuena, Salvador Gomar, por este poder de convocatoria. Un año ha pasado ya de la dana y el fútbol valenciano se reúne esta tarde para premiar a todo un sector que ha sabido levantarse y volver a la normalidad en un tiempo récord”, comenzó Oliver.

El presidente de la Agencia EFE puso en relieve “la determinación y el impulso” de la Fundación Trinidad Alfonso junto al Villarreal para recomponer y rehabilitar los siete campos de fútbol destruidos por la dana de Aldaia, La Torre, Beniparrell, Algemesí, Massanassa, Catarroja y recientemente Alfafar.

“El apoyo, el coraje y el impulso del mecenazgo deportivo de Juan Roig, que integran la Fundación Trinidad Alfonso y Valencia Basket, y al que se sumó el Villarreal CF, con Fernando Roig al frente, padre e hijo, son claves en esta recuperación exprés de estas instalaciones. Felicidades a la Fundación Trinidad Alfonso. El éxito, el vuestro también, es la suma de pequeños esfuerzos. Gracias por trabajar duro y soñar en grande”, expresó.

Borrás expresó que “ha sido uno de los proyectos mas reconfortantes de la Fundación".

"Con estas ayudas directas hemos visto cómo poco a poco muchos chavales han vuelto a jugar a muchos deportes como el baloncesto, balonmano y el fútbol. No me olvido del Villarreal, que dos de los cuatro millones que hemos donado han sido puesto por ellos”, agregó.

España conmemora esta semana el primer aniversario de las inundaciones por la dana, en las que murieron 229 personas y que causaron innumerables daños materiales en la provincia de Valencia.