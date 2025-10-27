El Salvador tendrá una subfederación de fútbol en Estados Unidos

San Salvador, 27 oct (EFE).- El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, anunció este lunes que el país tendrá una subfederación de fútbol en Estados Unidos, que estaría a cargo del técnico Hugo Pérez y el exjugador Mauricio Cienfuegos.