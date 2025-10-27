El Sevilla de Almeyda, contra sus dudas y la ilusión del Toledo

Los sevillistas pasaron de la euforia por la goleada al Barcelona (4-1) a caer en casa frente al Mallorca (1-3) y salir derrotados el pasado viernes en San Sebastián ante la Real Sociedad (2-1), lo que les ha hecho bajar de la nube, para reconocer que aún están en construcción y que deben corregir muchos errores.

El partido llega en una semana que acabará para los andaluces el sábado con visita al Atlético de Madrid en la undécima jornada de LaLiga, pero antes se centran de lleno en la cita de Toledo ante un adversario, líder de su grupo en la quinta categoría nacional, que contará con un estadio lleno y enormes ganas de darles un susto.

Independientemente de que es muy probable que Almeyda haga muchas rotaciones y dé minutos a los que menos los acumulan en lo que va de curso, también habrá muchas bajas obligadas por lesiones, la última la del delantero chileno Alexis Sánchez, con una dolencia en el bíceps femoral del muslo derecho.

Alexis se une al central César Azpilicueta y al centrocampista francés Batista Mendy, ambos ya baja el pasado viernes tras sendas lesiones sufridas la semana anterior frente al Mallorca, y también al central galo Tanguy Nianzou, que se recupera de una lesión en un muslo sufrida ante el Villarreal el pasado 23 de septiembre.

Otro que no estará en el medio es Joan Jordán, operado el pasado 15 de julio de una hernia discal y que aún no está listo para jugar, según confirmó el entrenador, a pesar de trabajar junto al grupo en estas últimas semanas.

Tampoco jugará el centrocampista francés Lucien Agoumé, baja segura el próximo sábado en el Metropolitano, ya que vio la quinta amarilla ante la Real Sociedad con la que cumple ciclo de amonestaciones, y que además sufrió un golpe y se ha preferido que tenga una rehabilitación más pausada.

Como anfitrión, el Club Deportivo Toledo quiere competir, y no solo disfrutar y se tomará el partido "como una final", aunque consciente de las diferencias en cuanto a categorías, según las palabras de su entrenador, Borja Bardera, en la previa del encuentro.

"Siempre imagino que antes del minuto dos vamos a conseguir un córner y el Salto del Caballo va a reventar porque nos vamos a poner 1-0. Ilusión no nos va a faltar y esto es fútbol y no sé lo que va a pasar. Vamos a competir y no solo a disfrutar del partido, no venimos a que nos firmen una camiseta y a hacernos una foto, venimos a competir a uno de los mejores equipos de España", reconoció.

Después de golear al Sonseca el sábado, el equipo toledano se ha centrado en el choque contra el Sevilla, y ha analizado más de sesenta futbolistas de todas sus plantillas -el primer equipo, el filial y el Sevilla C que compite en la misma categoría-, así como el perfil de su técnico, Matías Almeyda.

Para Bardera, aunque tengan bajas, son cuatro categorías de diferencia y "se tiene que notar mucho el nivel de ellos y más después de la derrota del otro día -ante la Real Sociedad-", que puede hacerlos llegar "con esa sensación de que tienen que sacar la eliminatoria sí o sí".

Bardera insistió en que su equipo está "ilusionado y muy contento" porque está viviendo el partido como un paréntesis y "como una final pero muy emotiva", en la que "todo lo que pase va a ser positivo" y en la que confía que sus jugadores van a ser "capaces de hacer la opción mínima más grande" y jugar "de tú a tú" al Sevilla.

"No quiero ver un Toledo que baje los brazos, independientemente de los resultados, ni una afición callada porque hay una desilusión de no dar la sorpresa. La sorpresa puede estar ahí y depende de todos conseguirla y en el fútbol no hay nada imposible", aseguró.

Toledo: A. Quintela; Stevens, Sergi Brunet, Poveda, A. Hornero, Narbona, V. Meneses, Chupi, Alex Willy, José Friaza y Enrique Peña.

Sevilla: Nyland; Juanlu, Ramón Martínez, Fábio Cardoso, Kike Salas; Gudelj, Sow; Januzaj, Alfon, Ejuke; y Akor Adams.

Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité Balear).