Los canteranos de LaLiga suman el mayor valor de mercado de Europa con 1.460 millones

El valor de los canteranos de LaLiga supera la cifra de la "Premier League" inglesa (1.070 millones de euros), la "Bundesliga" alemana (960 millones), la Serie A italiana (890 millones) y la "Ligue" 1 francesa (760 millones).

Igualmente refleja que en los últimos cinco años la proporción de ingresos por traspasos de jugadores formados en las canteras de LaLiga ha crecido del 27 % al 45 %, dato que apenas varía del 45 % al 43 % al excluir a Real Madrid y Barcelona y que "evidencia una tendencia estructural en todo el ecosistema donde el trabajo de clubes medianos es clave" para LaLiga.

Este incremento global la sitúa actualmente por encima del resto de grandes ligas europeas ("Bundesliga", 31 %; Serie A, 28 %; "Ligue" 1, 26 % y "Premier League", 22 %).

Según el responsable de proyectos de fútbol de LaLiga, Juan Florit, "los datos confirman el liderazgo indiscutible de LaLiga en fútbol base global", ya que "invertir en la base genera retorno deportivo y económico y la cantera es un activo estratégico para los clubes y una seña de identidad del fútbol español".

"España forma mejor, retiene más y vende con mayor valor, y lo hace de manera sostenible. Nuestro objetivo ahora es consolidar y escalar este modelo y seguir compartiendo conocimiento con las entidades del fútbol internacional que buscan un fútbol base más competitivo en todo el mundo tomando elementos e ideas de nuestro modelo", señaló.

El informe muestra también que LaLiga es la competición que logra retener más talento y da a sus canteranos la cifra más alta de minutos en Europa, con un 19,8 % en la temporada 24/25, frente al 13,5 % de la liga francesa, el 7 % de la alemana, el 6,4 % de la inglesa y el 5,5 % de la italiana.

Según LaLiga, esta situación convierte a las canteras en su "Marca Colectiva" y el sistema competitivo español favorece la acumulación de experiencia desde edades tempranas: los jóvenes jugadores pueden llegar al fútbol profesional con hasta 500 partidos oficiales disputados en las categorías inferiores.

Asimismo, España puede presumir también de contar con un nivel de excelencia en sus entrenadores, desde la base hasta el fútbol profesional, un aspecto clave para el éxito.

Otro aspecto que destaca el análisis es que el 91 % de los canteranos de LaLiga son nacionales, lo que alinea identidad, sostenibilidad y contribuye al rendimiento de las selecciones nacionales, que en los últimos años (2014-2024) han ganado el mayor número de competiciones internacionales en todas las categorías (16 campeonatos y 14 subcampeonatos), además de conseguir 4 de los 5 últimos Trofeos Kopa y balones de oro masculinos y femeninos en los últimos años.

Para LaLiga, la razón principal de este impulso ha sido la apuesta y trabajo de los clubes por este modelo y algunos instrumentos como el Plan Nacional de Mejora y Optimización de Canteras, y otros, como el Plan Impulso y ajustes regulatorios, que flexibilizan la inscripción de los canteranos en las reglas de control económico, contribuyen a un entorno de planificación estratégica y resultados medibles.

"Lejos de una respuesta coyuntural, forman parte de una política estructural de largo plazo", subrayó LaLiga, que destacó que federaciones europeas, de Asia y de América han solicitado consultorías o formación específica sobre el modelo español.

También los acuerdos de colaboración suscritos con la liga profesional y la federación de China, que incluyen intercambio de conocimiento, formación de directores de cantera o entrenadores, e incluso el nombramiento de Javier Tebas como primer consejero internacional de la primera.