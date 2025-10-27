Messi, Pacho, Raphinha o Valverde, entre los finalistas del once de FIFPro 2025

Redacción deportes, 27 oct (EFE).- El argentino Leo Messi, el ecuatoriano William Pacho, el brasileño Raphinha o el uruguayo Federico Valverde figuran entre los 26 finalistas candidatos a integrar el mejor once de FIFPro de 2025, que se conocerá el 3 de noviembre.