Alonso Martínez da ventaja al New York City en la serie contra Charlotte

Martínez, un delantero que marcó 18 goles en la temporada regular, anotó el gol decisivo a los 34 minutos, cuando controló el balón por la banda derecha y regateó a tres rivales para entrar en el área y fulminar al portero.
El tico sigue luciendo números extraordinarios en la MLS, donde el curso pasado había metido 17 goles.
El New York City es el primer equipo en ganar como visitante en lo que va de los 'playoffs'.
El segundo partido se disputará el sábado en Nueva York, cuando el City podrá sellar el pase de ronda con una victoria.
