Alonso Martínez da ventaja al New York City en la serie contra Charlotte

Chicago (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El costarricense Alonso Martínez decidió este martes con un gol espectacular la visita del New York City al Charlotte (1-0) y dio ventaja al equipo neoyorquino en la primera ronda de los 'playoffs' del Este de la MLS.