Fútbol Internacional

Alonso Martínez da ventaja al New York City en la serie contra Charlotte

Chicago (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El costarricense Alonso Martínez decidió este martes con un gol espectacular la visita del New York City al Charlotte (1-0) y dio ventaja al equipo neoyorquino en la primera ronda de los 'playoffs' del Este de la MLS.

Por EFE
28 de octubre de 2025 - 22:35
Martínez, un delantero que marcó 18 goles en la temporada regular, anotó el gol decisivo a los 34 minutos, cuando controló el balón por la banda derecha y regateó a tres rivales para entrar en el área y fulminar al portero.

El tico sigue luciendo números extraordinarios en la MLS, donde el curso pasado había metido 17 goles.

El New York City es el primer equipo en ganar como visitante en lo que va de los 'playoffs'.

El segundo partido se disputará el sábado en Nueva York, cuando el City podrá sellar el pase de ronda con una victoria.

