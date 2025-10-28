Copa Sudamericana: Lanús-U de Chile, a marcar diferencia

Pese al doblete del punta Rodrigo Castillo, a Lanús se le escapó el triunfo entre los dedos cuando Lucas Di Yorio, en el minuto 62 y Charles Aránguiz a los 99, con un polémico penalti, revivieron la esperanza chilena.

El Granate reinó en la Sudamericana en 2013 y perdió la final de la edición 2020 en un duelo con el también argentino Defensa y Justicia. Lanús llegó a las semifinales tras apear a Fluminense en el mismo Maracaná.

La U de Chile, por su parte, campeón en 2011, prácticamente ha dicho adiós a sus aspiraciones en la liga local ya que el Coquimbo Unido domina con 59 puntos y le saca 17 de ventaja. La formación austral llegó a las semifinales tras eliminar al peruano Alianza Lima.