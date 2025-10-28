El Elche de Redondo y Álvaro Rodríguez ante el modesto Los Garres, que busca la sorpresa

La pedanía de Los Garres, situada sólo a cinco kilómetros de Murcia (sureste de España) y que cuenta con algo menos de 8.000 habitantes, vivirá un enfrentamiento histórico, el cual se ganaron los verdes después de vencer por 4-0 al Manises en la prórroga y después de que en el envite de ida de esa confrontación fueron los valencianos los que hubiesen vencido por 2-0.

Antes, el conjunto entrenado por Mario Martínez se proclamó campeón de la Supercopa regional, lo cual le dio derecho a disputar esa eliminatoria previa del torneo que organiza la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Jugar frente al Elche ya es un premio, aunque los murcianos pelearán por dar un paso más sabiendo que ello les proporcionaría la posibilidad de enfrentarse más adelante a un adversario de mayor cartel como pudieran ser el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, exentos en la Copa del Rey de momento por el hecho de disputar la Supercopa de España.

La UD Los Garres, que en su último encuentro se impuso por 2-0 al filial del Lorca Deportiva, ocupa actualmente el cuarto puesto en la Preferente Autonómica murciana, con 14 puntos sumados en seis jornadas y un bagaje de cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota, con 14 goles marcados y siete encajados.

Por su parte, el Elche afronta el encuentro, más allá de su evidente superioridad ante el modesto Los Garres, como una inmejorable ocasión para dar minutos a aquellos jugadores que menos han participado en las primeras jornadas del campeonato.

El técnico franjiverde, Eder Sarabia, concede la máxima importancia a una competición siempre especial para la entidad ilicitana y en la que el objetivo es llegar lo más lejos posible.

La única baja confirmada del conjunto ilicitano es precisamente la de Álvaro Rodríguez, que arrastra una sanción del pasado curso, mientras que Grady Diangana, tras superar una lesión muscular, sigue siendo duda.

Jugadores como el portero Matías Dituro, suplente en LaLiga, el centrocampista argentino Fede Redondo, el defensa John Chetauya, el lateral Héctor Fort o el extremo Yago de Santiago, quien podría reaparecer tras nueve meses de baja, también tendrán la oportunidad de acumular minutos y ganar protagonismo.

Sarabia también echará mano de varios canteranos habituales en las sesiones del primer equipo, como Adam, Nordin o Ali Houari, entre otros.

Los Garres: Pablo Martínez; Francisco Carrillo, Iván López, Ángel Martínez, Héctor Salinas; Elías Fugas, Jorge Martínez, Samuel Hernández 'Samu', Luis Vivancos 'Luisito'; José García y José Fernández.

Elche: Dituro; Héctor Fort, Chust, John Chetauya, Petrot; Josan, Redondo, Rodrigo Mendoza, Yago de Santiago; Aly y André Silva o Adam.