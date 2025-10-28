Investigan a 3.700 jugadores por apuestas de árbitros de fútbol en Turquía, según prensa

La Federación Turca de Fútbol (TFF) había denunciado el lunes que de los 571 árbitros que trabajan en las ligas profesionales de Turquía, 371 tienen cuentas de apuestas y que 152 están apostando activamente, algo vetado por las normas.

Según Habertürk TV, la investigación no solo se dirige contra los árbitros sino que abarca a unos 3.700 jugadores, no sólo profesionales, un número que aún puede aumentar.

Añadió que hay varias personas dispuestas a declarar en calidad de arrepentido o como "testigo secreto", una figura que permite al acusado involucrado en un delito reducir su pena a cambio de incriminar a otros.

Según el canal, la investigación verificará registros de llamadas telefónicas de árbitros sin cuenta de apuestas a otros que sí apostaban, así como posibles aumentos de ingresos de los árbitros, obligados a declarar sus bienes, o los de sus familiares.

Según el reglamento disciplinario de la TFF, los árbitros que hayan apostado en fútbol podrían enfrentar suspensiones de partidos o prohibiciones de arbitrar que van de tres meses a un año.

El diario turco Cumhuriyet, citando fuentes de la TFF, asegura que como primera medida, la Federación romperá vínculos con los 152 árbitros que apostaban activamente, pero descarta que la Superliga turca vaya a interrumpirse.

Los principales clubes turcos, entre ellos Fenerbahce, Galatasaray y Besiktas (todo de Estambul), han expresado su apoyo a la investigación de estos casos de apuestas, al destacar la importancia de la transparencia para restablecer la confianza en el fútbol turco.

En Turquía, los clubes de fútbol suelen presentar quejas sobre las decisiones arbitrales tras muchos partidos, y ocasionalmente surgen debates sobre la designación de árbitros extranjeros para encuentros nacionales.