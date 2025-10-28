Jadson Viera asume como técnico de Nacional y dice que "el objetivo claro es ser campeón"

"Venimos acá a salir campeones. No tengo otro mensaje ni por el momento ni por el futuro. Hoy mi mensaje es ese y nuestro partido más importante es el del sábado", enfatizó.

De esta forma, Viera hizo referencia al duelo que el Tricolor disputará frente a Cerro y en el que una victoria le alcanzará para ganar la Tabla Anual acumulada y de esa forma sellar el boleto a la final de la Liga Uruguaya.

En caso de lograrlo aguardará por el vencedor de la semifinal que pondrá cara a cara al ganador del Torneo Apertura con el del Torneo Clausura.

"Estoy convencido de estar acá y del plantel humano que tengo en el día a día. Estamos convencidos de que nos va a ir bien", apuntó el director técnico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, consultado sobre si tiene más para ganar o para perder por el momento en que toma el equipo, Viera subrayó que en Nacional se tiene todo para triunfar.

"Estoy en Nacional. Tengo todo para ganar. En Nacional todo es ganancia. Podría haber dejado pasar, pero cuando tuve la posibilidad ya quería estar acá", dijo quien hasta este lunes era entrenador de Boston River.

"Hay que ir en busca de los sueños. A veces se demora un poco más, pero nuestro sueño fue estar acá. Capaz que en otro momento más tranquilo, pero el momento y la vida hoy nos agarra acá", dijo.

Viera se convirtió este lunes en nuevo entrenador del uruguayo Nacional, poco después de que el club anunciara la salida de Pablo Peirano en momentos en que lidera la Tabla Anual y mantiene intactas sus posibilidades ser campeón.

Así lo anunció el Tricolor en un comunicado en el que detalló que trabajará junto a los exfutbolistas Diego Martiñones y Ribair Rodríguez, con Guillermo Souto como preparador físico.

El entrenador comenzará su labor en un equipo que lidera la Tabla Anual con cinco puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor cuando solo quedan seis por disputarse y que en las dos últimas fechas enfrentará a Cerro y Defensor Sporting.

Nacido en la ciudad brasileña de Santana do Livramento en agosto de 1981, Viera jugó 21 encuentros en Nacional en el período 2011-2012 y allí fue dirigido por el argentino Marcelo Gallardo.

Tras su retiro trabajó como asistente técnico de Alexander Medina cuando este estuvo al frente de Nacional, de los argentinos Talleres y Vélez Sarsfield y del brasileño Internacional de Porto Alegre.

En 2024 asumió la dirección técnica de Boston River, donde trabajó hasta este lunes.