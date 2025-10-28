Resultados de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

18.00. Poblense (2ª RFEF)-Sabadell (1ª RFEF)
19.00. Sant Jordi (6ª)-Osasuna (1ª)
19.00. Ebro (2ª RFEF)-Tarazona (1ª RFEF)
19.00. Los Garres (6ª)-Elche (1ª)
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
19.00. Mutilvera (2ª RFEF)-Zaragoza (2ª)
19.30. La Unión (2ª RFEF)-Ceuta (2ª)
20.00. At. Astorga (2ª RFEF)-Mirandés (2ª)
20.00. Azuaga (3ª RFEF)-Leganés (2ª)
20.00. Caudal Deportivo (3ª RFEF)-Sporting (2ª)
20.00. Cieza (3ª RFEF)-Córdoba (2ª)
20.00. Lorca Deportiva (2ª RFEF)-Almería (2ª)
20.00. Navalcarnero (2ª RFEF)-Mérida (1ª RFEF)
20.00. Náxara (2ª RFEF)-Eibar (2ª)
20.00. Numancia (2ª RFEF)-Arenas Getxo (1ª RFEF)
20.00. Portugalete (3ª RFEF)-Valladolid (2ª)
20.00. Sant Andreu (2ª RFEF)-Teruel (1ª RFEF)
20.00. Sant Just (6ª)-Mallorca (1ª)
20.00. Torrent (2ª RFEF)-Torremolinos (1ª RFEF)
20.30. Reus (2ª RFEF)-Europa (1ª RFEF)
20.30. Salerm Puente Genil (2ª RFEF)-Cartagena (1ª RFEF)
20.30. Ourense (1ª RFEF)-Pontevedra (1ª RFEF)
21.00. Yuncos (6ª)-Rayo Vallecano (1ª)
21.00. Ciudad de Lucena (3ª RFEF)-Villarreal (1ª)
21.00. Quintanar del Rey (2ª RFEF)-Ibiza (1ª RFEF)
21.00. Real Jaén (2ª RFEF)-Eldense (1ª RFEF)
19.00. Orihuela (2ª RFEF)-Levante (1ª)
19.00. Puerto de Vega (6ª)-Celta (1ª)
19.30. Valle Egüés (2ª RFEF)-Andorra (2ª)
20.00. Antoniano (2ª RFEF)-Castellón (2ª)
20.00. At. Baleares (2ª RFEF)-Nàstic (1ª RFEF)
20.00. Getxo (6ª)-Alavés (1ª)
20.00. Real Ávila (2ª RFEF)-Real Avilés (1ª RFEF)
20.00. UD Logroñés (2ª RFEF)-Ponferradina (1ª RFEF)
21.00. Atletic Lleida (2ª RFEF)-Espanyol (1ª)
21.00. Estepona (2ª RFEF)-Málaga (2ª)
21.00. Palma del Río (6ª)-Betis (1ª)
21.00. Murcia (1ª RFEF)-Antequera (1ª RFEF)
21.00. Sámano (2ª RFEF)-Deportivo (2ª)