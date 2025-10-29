Copa Libertadores: Palmeiras, por la épica ante Liga de Quito

El resultado de 3-0 a favor de los dirigidos por el brasileño Tiago Nunes derrumbaron el invicto de Palmeiras en esta edición del torneo y se transformó en la peor derrota de la era Abel Ferreira en la Copa Libertadores.

Su elenco pesado, que cuenta con importantes nombres, no pudo contra los dos goles del boliviano Gabriel Villamil y del argentino Lisandro Alzugaray, que sentenciaron el resultado del partido aún en la primera parte.

El rendimiento del dúo ‘Flaco’ López y Vitor Roque viene in crescendo en esta última temporada y existe en el cuerpo técnico la certeza de que cualquier descuido de sus rivales será aprovechado.

En los últimos 17 partidos que compartieron en campo, la dupla participó efectivamente de 31 tantos: Vitor Roque marcó 13 veces y dio cuatro asistencias, mientras que ‘el Flaco’ acumuló 11 goles y dos pases a gol.

Mientras que los ecuatorianos llegan más descansados, ya que el partido que tenían en esta fecha de la Liga ecuatoriana contra Independiente del Valle fue aplazado.

Pero Tiago Nunes sufrió en los últimos días una baja importante: su portero titular, Gonzalo Valle, quien, según el club, enfrenta de 12 a 16 semanas de recuperación por una lesión en la rodilla.