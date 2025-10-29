Pellegrini: "Cada partido debe ser una final y así nos lo tenemos que tomar

"Siempre diferencio la Liga y la Europa League. Cada partido debe ser una verdadera final y así nos lo tenemos que tomar", dijo en rueda de prensa el entrenador de Santiago, cauto ante una eliminatoria que, como las primeras de Copa, suelen deparar sorpresas como la eliminación de un Primera como el Oviedo ante el Ourense, de Primera Federación.

Pellegrini dijo que no cree que éste "sea el único" caso porque "pasa muchas veces", por lo que apostó por la concentración y exigencia en lo que denomina los "rendimientos individuales" y su armonización con los muchos cambios que introducirá en el once verdiblanco.

Informó de que no estarán el marroquí Sofyan Amrabat, al que "no es bueno exigirle dos partidos seguidos" por una molestia muscular; Junior Firpo, con una dolencia similar; el colombiano Nelson Deossa, quien "desgraciadamente amaneció con una conjuntivitis"; y el argentino Giovani Lo Celso, "quien fue a ponerse una vacuna para el lugar al que irá con su selección" y que, precisó el club, se queda en Sevilla porque recibió un golpe en el partido del lunes ante el Atlético de Madrid.

Sobre el hecho de que el partido se juegue en césped artificial, dijo que "no es lo ideal, pero es el que tienen ellos y hay que jugar allí: no hay mucha información del equipo, pero sobre todo hay que ser exigentes en cuanto al rendimiento nuestro, hay que autoexigirse", dijo.

Pellegrini se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo en Liga y competición europea, en la que consideró que están "en una posición confortable, aunque siempre con la aspiración de sumar tres puntos más para elevar la posición en cada torneo " y dijo que "la ambición y la exigencia siempre están", EFE