Fútbol Internacional
29 de octubre de 2025 - 19:55

Resultados de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

Madrid, 29 oct (EFE).- Resultados de la primera eliminatoria de la Copa del Rey:

Por EFE

19.00. Orihuela (2ª RFEF)-Levante (1ª)

19.00. Puerto de Vega (6ª)-Celta (1ª)

19.30. Valle Egüés (2ª RFEF)-Andorra (2ª)

20.00. Antoniano (2ª RFEF)-Castellón (2ª)

20.00. At. Baleares (2ª RFEF)-Nàstic (1ª RFEF)

20.00. Getxo (6ª)-Alavés (1ª)

20.00. Real Ávila (2ª RFEF)-Real Avilés (1ª RFEF)

20.00. UD Logroñés (2ª RFEF)-Ponferradina (1ª RFEF)

21.00. Atletic Lleida (2ª RFEF)-Espanyol (1ª)

21.00. Estepona (2ª RFEF)-Málaga (2ª)

21.00. Palma del Río (6ª)-Betis (1ª)

21.00. Murcia (1ª RFEF)-Antequera (1ª RFEF)

21.00. Sámano (2ª RFEF)-Deportivo (2ª)