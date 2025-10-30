Independiente del Valle retoma el camino al título en Ecuador

Independiente del Valle, líder del hexagonal final con 70 puntos y una ventaja de 13 unidades sobre los 57 puntos del Barcelona, que es segundo, visitará a Libertad, que está penúltimo en el hexagonal con 50 unidades.

El técnico del Independiente, el español Javier Rabanal, decidirá si dar descanso a la mayoría de las figuras que se quedaron sin clasificarse para la final de la Sudamericana o salir con ellos, por ampliar la opción de adjudicarse el título en forma anticipada.

El Libertad tiene prohibido perder si pretende conquistar un billete para la próxima Copa Libertadores. Por su parte, Liga Deportiva Universitaria de Quito reaparecerá el próximo martes ante el Orense, tras el partido de vuelta por la semifinal de la Libertadores de este jueves ante Palmeiras, por un billete a la final del torneo.

El “Rey de Copas” de Ecuador está en el tercer puesto, con 55 puntos, pero con un partido menos contra el Independiente del Valle, por la participación de ambos en las copas Sudamericana y Libertadores.

Para el Orense será a todo o nada, pues una derrota lo dejaría sin opción para ir a la Libertadores, ya que está último de la tabla de posiciones, con 50 puntos. Entretanto, el Barcelona visitará a Universidad Católica, en uno de los partidos determinantes para obtener un billete directo a la fase de grupos de la próxima edición de la Libertadores.

El técnico del Barcelona, el español Ismael Rescalvo, contará con el uruguayo Octavio Rivero, tras cumplir dos partidos de suspensión, mientras la Católica echará de menos a Andrés Rodríguez, por suspensión.

Mientras que por el segundo hexagonal de la Liga Pro, que tiene en juego un cupo para la próxima edición de la Copa Sudamericana, el Deportivo Cuenca y Emelec, con 49 puntos cada uno, chocarán contra Delfín (32 puntos) y Macará (44), respectivamente.

El tercero del grupo, Aucas, con 45 unidades, se enfrentará a El Nacional (38) , en el que el Aucas saldrá en su afán para acortar distancias con los primeros, tras la reciente victoria por 2-1 a domicilio del Cuenca.

En el cuadrangular por la permanencia en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano, se enfrentarán Técnico Universitario y Mushuc Runa, ambos con 31 puntos; y Vinotinto, con 30; lo hará frente al colista Manta, con 27; en un duelo entre los dos equipos que ocupan los dos puestos de descenso.

Partidos por la cuarta fecha de los hexagonales y tercera del cuadrangular:

Viernes 31: Delfín-Deportivo Cuenca.

Sábado 1: Libertad-Independiente del Valle, Aucas-El Nacional y Técnico Universitario-Mushuc Runa.

Domingo 2: Universidad Católica-Barcelona, Macará-Emelec y Vinotinto-Manta.

Martes 3: Liga Deportiva Universitaria de Quito-Orense. EFE