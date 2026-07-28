Fútbol Internacional
28 de julio de 2026 a la - 21:17

Tigre resiste el empuje de Nacional y avanza con angustia a octavos de la Sudamericana

Tigre players pose for a team photo ahead of the second leg of the Copa Sudamericana knockout round play-off football match between Argentina's Tigre and Uruguay's Nacional at the Jose Dellagiovanna stadium in Victoria, Buenos Aires province, Argentina, on July 28, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Tigre players pose for a team photo ahead of the second leg of the Copa Sudamericana knockout round play-off football match between Argentina's Tigre and Uruguay's Nacional at the Jose Dellagiovanna stadium in Victoria, Buenos Aires province, Argentina, on July 28, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)220229+0000 LUIS ROBAYO

Tigre de Argentina respiró aliviado y avanzó este martes a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 pese a perder 2-1 ante el uruguayo Nacional, de Jorge Bava, en Victoria -provincia de Buenos Aires-, gracias al contundente 3-0 conseguido en Montevideo, en una serie que terminó mucho más complicada de lo que parecía.

Por David Rolón

El campeón uruguayo asumió el protagonismo desde el inicio, se adueñó de la pelota y encontró premio a su mejor juego en el primer tiempo.

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El primer gol llegó tras un error de Gonzalo “Pity” Martínez, quien falló en un pase hacia atrás y dejó servido el balón para Maximiliano Gómez (11’), que definió con un potente remate al palo derecho del golero Felipe Zenobio.

El dominio del Tricolor no se detuvo y a los 31 minutos amplió la diferencia. Maximiliano Silvera ganó la posición dentro del área y resolvió de primera para marcar el 2-0, un tanto que fue revisado por el VAR antes de ser confirmado.

Nacional, tricampeón de la Copa Libertadores, salió al complemento con la ilusión de completar la remontada, pero Tigre corrigió sus desajustes y logró emparejar el trámite. Cuando el elenco charrúa buscaba el gol que igualara la serie, el local encontró una contra y marcó el 2-1 con Santiago López a los 81 minutos.

Tigre tendrá otro duelo ante un rival uruguayo en los octavos de final: Montevideo City Torque. En el puerto paulista de Santos, el Peixe, con Neymar en el banco de suplentes, recibirá a la Universidad Central de Venezuela en el mítico Vila Belmiro con la tranquilidad que le brinda el contundente 4-1 logrado en Valencia, un resultado que dejó la clasificación prácticamente sentenciada.

El ganador de la serie enfrentará al ecuatoriano Macará en los octavos.