Jonatan Torres: “Tenemos que jugar como lo que somos, un equipo grande”

Visiblemente molesto por el mal momento del equipo, el autor del empate transitorio, Jonatan Torres, fue consultado sobre si existía algún aspecto positivo que rescatar tras este flojo inicio en el campeonato, el delantero fue tajante: “Que van dos fechas, nada más, después lo otro no hay nada para rescatar. La verdad que estamos muy caliente porque queríamos ganar, así que nada, queda dar vuelta a la página, queda mucho torneo, no mucho más que eso”.

Falta de paciencia y jerarquía

Sobre las falencias futbolísticas que condenaron al conjunto azulgrana en el Estadio Río Parapití, y más allá de destacar la actuación del guardameta Nicolás Rossi, el ‘bocón’ señaló la falta de calma como uno de los principales problemas a corregir de cara al futuro: “Tener un poco más de paciencia, siento que en el segundo tiempo pudimos tener más situaciones, pero bueno, si queremos aspirar a más cosas tenemos que tener paciencia y jugar como lo que somos, que es un equipo grande”.