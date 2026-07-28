Ariel Holan: “No estamos teniendo la misma eficacia que tienen los rivales”

Cerro Porteño atraviesa un arranque de torneo accidentado y lleno de dudas. Tras la derrota de visitante frente al Sportivo 2 de Mayo, que representó la segunda caída en la misma cantidad de fechas, el entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan, habló en conferencia de prensa y dejó un diagnóstico contundente sobre el presente futbolístico y mental del plantel.

Lea más: 2 de Mayo tumba a Cerro Porteño y festeja como puntero en el Norte

El impacto emocional y la falta de contundencia

El estratega argentino no ocultó su inquietud por cómo impactan los golpes del rival en el estado de ánimo de sus dirigidos durante los partidos: “Hay momentos emocionales del partido que en estos dos partidos, cuando se produce una jugada, te hacen el gol y emocionalmente nosotros ahí sentimos el cimbronazo, nos desenfocamos un poco. Y cuando volvemos al partido, otra vez nos ponemos competitivos. Creo que no estamos teniendo la misma eficacia que tienen los rivales y, si no, los resultados, con mucho para corregir, pero serían otros totalmente distintos”.

Tropiezos repetidos: partidos que se escapan

Al momento de desglosar el desarrollo del encuentro en Pedro Juan Caballero y compararlo con el debut en casa, Holan remarcó un patrón preocupante en la generación y desaprovechamiento de jugadas claras: “En los dos partidos nos pasó lo mismo: tuvimos el primer tiempo el otro día en casa para liquidarlo y después nos quedamos con las manos vacías; y hoy fue un partido similar, prácticamente. Una jugada desafortunada en el área en un córner, se pusieron en ventaja. Después nos costó volver al partido, volvimos y, en el mejor momento nuestro, prácticamente enseguida se ponen 2-1 en el partido. Después el empate nuestro y después también, antes y después, tuvimos una seguidilla de situaciones claras y no las pudimos concretar; creo que eso emocionalmente nos desenfoca un poco de la perseverancia que el equipo generalmente tiene”.

Proceso de reconstrucción y margen de error cero

Finalmente, el adiestrador hizo hincapié en que el grupo está en una etapa de ensamble e integración de nuevos nombres, pero fue categórico respecto a la urgencia de reaccionar para no seguir dejando puntos en el camino: “Y no es normal que nosotros nos desenfoquemos así, porque lo hemos hecho en Copa Libertadores, en un grupo muy difícil. Pero hicimos también una reconstrucción muy importante del plantel: hay jugadores nuevos, jugadores que se están recuperando como Blas Riveros, que para nosotros es un jugador importantísimo y hoy ya habíamos acordado, independientemente del resultado, que iba a jugar 60 minutos. Entonces hay muchas situaciones; prácticamente es un equipo nuevo y creo que en ese aspecto el margen de error hay que bajarlo sí o sí, porque es lo que nos está facturando para quedarnos sin puntos”.