Juventus se pone en las manos de Spalletti

“El técnico toscano firmó un contrato que dura hasta el 30 de junio de 2026” , señaló Juventus en su comunicado, tres días después de haber anunciado el despido del croata Igor Tudor, que llevaba siete meses en el puesto.

Spalletti tiene 66 años y dirigirá al equipo el sábado en la visita a la Cremonese, en el marco de la 10ª fecha. Según la prensa italiana, su contrato contempla una opción de renovación automática para dos años más en caso de que logre clasificar al club bianconero para la próxima Liga de Campeones. Spalletti es el sexto entrenador de la Vecchia Signora desde mayo de 2024, incluyendo a los técnicos interinos.

El último de ellos fue Massimo Brambilla, que se sentó en el banquillo del equipo el miércoles ante el Udinese, en la que fue la primera victoria (3-1) de la Juventus desde hace un mes y medio.

En la Serie A, Juventus figura actualmente a seis puntos del vigente campeón y líder, el Nápoles, y de la Roma, segunda clasificada.

En la Liga de Campeones, su arranque de temporada ha sido también decepcionante, con un balance de dos empates y una derrota en tres jornadas disputadas hasta el momento.

Como aval para este nombramiento, Spalletti cuenta con sus 559 partidos como entrenador en la Serie A y los 67 que ha dirigido en la Champions, después de sus sucesivos pasos por los banquillos de Udinese (2002-2005), Roma (2005-2009 y 2016-2017), Inter de Milán (2017-2019) y Nápoles (2021-2023).

En su palmarés figura un título de campeón de la liga italiana, que logró en 2023 con el Nápoles, y dos Copas de Italia, ganadas con la Roma en 2007 y 2008. También fue dos veces campeón de Rusia, con el Zenit de San Petersburgo (2010, 2012).

Sin embargo, la última experiencia de Spalletti se saldó con una gran decepción, al frente de la selección de Italia. En la Eurocopa 2024 su Azzurra cayó en octavos de final ante Suiza (2-1) y en la fase de clasificación para el Mundial 2026 arrancó en junio con una bofetada (3-0) ante Noruega, lo que hizo temblar a los tifosi, con el recuerdo de las ausencias en los dos anteriores Mundiales (2018 y 2022).

La derrota en Oslo hizo que los responsables de la selección italiana decidieran cambiar de rumbo y fue despedido, antes de que Gennaro Gattuso fuera designado en su lugar.

Uniéndose a Juventus, Spalletti tendrá la oportunidad de superar esa mala experiencia, que recientemente definió como “el dolor más fuerte” de su carrera y “una cicatriz” que nunca olvidará.

Como seleccionador de Italia tuvo un balance de 12 victorias, 6 empates y 6 derrotas.

Juventus es el club que más veces ha ganado la liga italiana (36) y el último de sus títulos en la Serie A se remonta a 2020. El último trofeo levantado fue la Copa de Italia en 2024, mientras que en la Liga de Campeones no ha brillado desde la temporada 2016-2017, cuando consiguió alcanzar la final, que perdió ante el Real Madrid.

La llegada de Spalletti, que tiene el escudo del Nápoles tatuado desde el título de 2023, no generaba unanimidad en los últimos días en el entorno de Juventus, donde algunos preferían más un técnico de la casa como Raffaele Palladino, ex de Monza y Fiorentina. AFP