Laporte mejora y podría estar ante la Real Sociedad

Laporte salió a los campos de entrenamiento junto a Nico Williams y juntos se incorporaron al trabajo de grupo de la plantilla rojiblanca, lo que hace pensar que ya tiene bastante superado el esguince en el complejo ligamentario externo del tobillo izquierdo que sufrió el sábado contra el Getafe en San Mamés.

En cambio, tampoco se unió este jueves a sus compañeros Maroan Sannadi, de quien se ha conocido hoy que será operado el lunes de una afectación meniscal que le estaba limitando en los tres últimos meses y por lo tanto será baja en un tiempo.

Con la lesión de Maroan, y a la espera de la evolución de Laporte, el Athletic sufre seis bajas seguras para el más clásico de los derbis vascos.

Además de la del ariete internacional marroquí, las de los lesionados Iñaki Williams e Iñigo Lekue, este también sancionado, y las de las ausencias de larga duración de Beñat Prados y Unai Egiluz, los dos lesionados de gravedad, y el sancionado por la UEFA Yeray Álvarez.

La disponibilidad o no de Laporte para el sábado no se conocerá hasta mañana, viernes, cuando Ernesto Valverde ofrezca la lista de convocados. Lo hará en la rueda de prensa previa al choque (13.00 horas) tras el último entrenamiento de preparación de cara al encuentro en Lezama (11.00).